Após técnicos, enfermeiros cruzam os braços em hospitais do DF

O Distrito Federal amanhece nesta quarta-feira (11/6) com paralisação dos enfermeiros que atuam na rede pública. O movimento durará 12 horas, com início às 7h da manhã até as 19h, e ocorre um dia após a greve dos técnicos de enfermagem do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde (Iges-DF).

De acordo com o Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal (SindEnfermeiro-DF), a categoria pede por “isonomia salarial” e nomeação de profissionais em razão de um déficit de 1,8 mil servidores.

A paralisação está mantida mesmo após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aplicar uma multa de R$ 100 mil para cada ato de paralisação dos enfermeiros da rede pública da capital do país.

Na decisão, o desembargador Leonardo Bessa afirmou que “a notícia de nova paralisação em 11/06/2025 ocorre em contexto particularmente delicado, diante do atual surto de influenza, o que agrava os riscos à continuidade dos serviços essenciais à saúde pública”.

A multa de R$ 100 mil foi aplicada no mesmo processo no qual a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), que representa o GDF, questionou a greve dos enfermeiros do ano passado.

O magistrado considerou abusivo o movimento paredista de 2024 e majorou a multa relativa aos atos do ano passado para R$ 70 mil. Bessa citou, na decisão desta terça-feira, que os enfermeiros que aderiram à paralisação do ano passado se recusaram a participar de ações do Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama.

Segundo as informações do processo, houve aumento de 11,1% na demanda por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), queda de 40,6% na oferta de coletas citopatológicas (exame de células para diagnóstico de câncer) e redução de 16,6% nas consultas de pré-natal no período da greve.

Paralisação dos técnicos

Horas após o início da greve dos técnicos e auxiliares de enfermagem, na terça-feira (10/6), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) e o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem (Sindate-DF) entraram em acordo para encerrar o movimento.

O instituto aceitou o aumento proposto pelo Sindate de 20% de reajuste parcelado, com base no piso salarial da categoria, e a categoria decidiu por voltar ao trabalho a partir das 19h.

Ficou acordado entre as partes que o aumento será de 10,83 % para setembro e outubro de 2025. Haverá um reajuste salarial de 5% em março de 2026 e de mais 5 % em junho de 2026. O auxílio saúde está para ser implementado em julho de 2025.

Cerca de 300 pessoas estiveram presentes na assembleia-geral da categoria, realizada na manhã desta terça, em frente à sede do Iges-DF.