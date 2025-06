Após temporada decepcionante, City quer redenção no Mundial

O Manchester City, que vivia uma sequência vitoriosa nos últimos anos, ficou apagado nesta temporada, mas tem boa oportunidade para recuperar a essência na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O clube inglês é favorito do grupo no torneio mundial, que começa no próximo dia 14 de junho.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Haaland é o artilheiro da equipe na temporada, com 31 gols, sendo oito na Champions League

Harry Murphy – Danehouse/Getty Images 2 de 3

O City foi campeão da Premier League na temporada anterior

Visionhaus/Getty Images 3 de 3

Phil Folden é um dos destaques da equipe

Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

O City vivia uma ascensão impossível de ignorar nos últimos anos e, mesmo com um elenco repleto de estrelas, o chave do sucesso parecia estar na beira do campo. Pep Guardiola se tornou um referencial de técnico desde a chegada ao clube em 2016. A persistência e confiança no trabalho do técnico renderam ao time um dos momentos mais vitoriosos de sua história.

Leia também

Durante os nove anos no comando da equipe celeste, Guardiola conquistou 18 títulos pela equipe, sendo destes seis Premier Leagues e a primeira Champions League da história do City, em 2022/23. No ano em que venceu o principal torneio continental da Europa, ainda venceu outros quatro títulos.

O time manteve muitos dos protagonistas do título da Champions League, como Haaland, Kevin De Bruyne (saiu do clube em abril), Phil Folden e Bernardo Silva, mas mesmo assim não conseguiu evitar a decepção nesta temporada. O City ainda venceu a Premier League de 2023/24, para neste ano ficar apenas no quase.

A equipe de Manchester ficou em quarto lugar na Premier League. Apesar de não ser uma posição ruim, não apresentou muita competitividade para os três adversários que estavam acima. O time de Guardiola conseguiu chegar à final da FA Cup (Copa da Inglaterra), mas não foi capaz de superar o sistema tático com força defensiva do Crystal Palace e foi derrotado por 1 x 0, para fechar a temporada sem levantar uma taça até o momento.

Na Copa do Mundo de Clubes que será disputada nos Estados Unidos, a partir da semana que vem, o time chega como favorito do Grupo G. O clube celeste estreia em 18 de junho, contra o Wydad (Marrocos), na Filadélfia. Os outros adversários são Al Ain (Emirados Árabes) e a Juventus (Itália), que pode ser o rival que dê trabalho para a equipe inglesa.

Jogos do Manchester City na Copa do Mundo de Clubes

Manchester City x Wydad– 18/6 – 13h

Manchester City X Al Ain – 22/6 – 22h

Juventus x Manchester City – 26/6 – 16h