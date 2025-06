Após término com Virginia, Zé Felipe reflete em momento de fé: “Fica comigo, Senhor”

Após retornar ao Brasil no último domingo (1º/6), Zé Felipe foi direto para a casa dos pais, onde reencontrou as filhas. Durante a noite, o cantor apareceu deitado sozinho em um quarto, sem revelar se estava na antiga mansão que dividia com a ex-esposa, Virginia Fonseca. Antes de dormir, ele compartilhou uma oração, mostrando que tem buscado conforto na fé e em Deus.

Anteriormente, Zé Felipe e Virginia costumavam publicar fotos juntos na cama para desejar boa noite aos seguidores. Desta vez, por meio dos stories, o cantor compartilhou um registro sozinho na cama ao desejar uma boa noite, momento em que também dividiu a oração com o público: “Boa noite Senhor, que eu não saia da tua presença. Mesmo quando o mundo grita, que eu ouça Tua voz suave”, iniciou.

Zé Felipe publica oração Foto/Instagram Poliana Rocha compartilha foto amorosa com Zé Felipe. Reprodução: Instagram@poliana Poliana Rocha compartilha foto amorosa com Zé Felipe. Reprodução: Instagram@poliana Reprodução Virginia e Zé Felipe Reprodução Reprodução Instagram

Em um momento de fé, Zé Felipe recorreu a Deus em busca de direcionamento: “Quando eu me sentir fraco, que Tua força me sustente. Não permitas que o meu coração se afaste de Ti, pois é em Ti que encontro paz, direção e vida”, o cantor compartilhou. “Fica comigo, Senhor, hoje e sempre”, ele finalizou a sua reflexão antes de dormir.

Vale destacar que, até o momento, Virginia e Zé Felipe ainda não revelaram se o cantor pretende voltar a morar na mansão onde vivia com a família antes da separação ou se permanecerá por um tempo na casa dos pais, Poliana Rocha e Leonardo. Os dois devem se reencontrar nesta segunda-feira (2/6), durante a festa de 4 anos da filha, Maria Alice.