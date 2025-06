Um dos maiores ídolos do PSG, Thiago Silva foi lembrado pelo presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi, após a conquista do primeiro título de Champions League da equipe.

O dirigente fez questão de ligar para Thiago Silva, que atualmente defende o Fluminense, e dedicou a vitória no torneio europeu.

“Senti sua falta. Também é para você, porque você trabalhou muito para isso”, disse o presidente do PSG ao zagueiro.

Thiago Silva esteve no PSG por oito anos, entre 2012 e 2020, chegando até a final da Champions League na última temporada pelo clube francês. Ao celebrar a conquista inédita do time, o zagueiro disse que amava Khelaifi.

“Parabéns, meu irmãozinho!! Você é merecedor. Deus te honrou. Você merecia esse título. Tenho o maior orgulho de você. Te amo”, disse Thiago.

Título histórico

O PSG conquistou a primeira Champios League de sua história. A equipe francesa goleou e venceu a Inter de Milão por 5 x 0, na decisão disputada em Munique, na Alemanha. Hakimi e Doué duas vezes, Kvaratskhelia e Mayulu marcaram os gols do título parisiense.

A vitória do PSG sobre a Inter de Milão marcou a maior goleada da história de uma final da competição europeia. O triunfo do PSG superou a conquista do Milan sobre o Barcelona, por 4 x 0, em 1994.