Atual campeão da Europa, o PSG já iniciou os preparativos para a próxima temporada, mesmo com a Copa do Mundo de Clubes ainda para disputar. A equipe parisiense decidiu que seis jogadores estão na lista de transferências.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, Renato Sanches, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Carlos Soler e Nordi Mukiele são os atletas que não devem ficar no PSG. A decisão teria sido tomada pelo técnico Luis Enrique em conjunto com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi.

A ideia adotada pelo PSG é a de liberar atletas que não se encaixem no projeto atual do clube, que é de rejuvenescer cada vez mais o elenco principal, mesmo que isso signifique se desfazer de jogadores que tenham chegado recentemente.

Contratado em 2023 por 80 milhões de euros, Kolo Muani talvez seja o caso mais emblemático. O atacante, contratado pelo PSG junto ao Eintracht Frankfurt, está em fim de período de empréstimo à Juventus. Hoje, ele custa apenas 30 milhões de euros.