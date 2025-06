Após troca de farpas, Gilberto Lira e Maycon Moreira se abraçam durante evento em Sena Madureira

Nesta semana, o deputado estadual Gilberto Lira e o vereador Maycon Moreira, ambos de Sena Madureira, trocaram farpas em matérias jornalísticas e nas redes sociais. Tudo começou quando Maycon Moreira declarou que os deputados de Sena não estão fazendo nada por Sena Madureira.

Na Assembleia, Gilberto rebateu e fez duras críticas ao vereador. Na Câmara Municipal, ontem a noite, o vereador Maycon voltou a cutucar o deputado. Mas, na tarde de hoje, os dois parlamentares deixaram as desavenças de lado e se abraçaram durante um evento no hospital João Cancio Fernandes, com a presença do governador Gladson Camelí.

Os dois conversaram por algum instante, mas o teor da conversa não foi revelado.

Gilberto Lira e Maycon Moreira marcharam juntos nas Eleições de 2024, mas hoje caminham em campos opostos.