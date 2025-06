Após vídeo de prefeito, jovem assume vandalismo de parquinho: “Fui eu, e peço desculpas”

Um gesto de humildade e responsabilidade emocionou moradores de Sena Madureira (AC) nesta semana. Após a repercussão negativa de um ato de vandalismo na cidade, um jovem surpreendeu a todos ao aparecer em um vídeo assumindo o erro e pedindo desculpas publicamente. “Fui eu, e peço desculpas”, disse ele, com voz firme e olhar sincero, demonstrando arrependimento e coragem ao reconhecer seu ato.

A atitude comoveu ainda mais porque ocorreu logo após o prefeito se manifestar nas redes sociais, condenando o vandalismo e pedindo punição severa aos responsáveis. O gestor sugeriu que “quem fez isso deveria ser preso ou corrigido pela própria comunidade”. Em um cenário onde muitos escolhem o silêncio ou a omissão, o jovem optou por se responsabilizar, ganhando o respeito de boa parte da população e reacendendo o debate sobre justiça, educação e oportunidades para a juventude.

Nas redes sociais, a cena repercutiu de forma intensa. Comentários elogiaram a atitude do jovem, apontando que reconhecer um erro em público exige mais coragem do que muitos imaginam. “Isso é raro hoje em dia. Que ele tenha a chance de recomeçar”, disse uma internauta. O vídeo se tornou símbolo não apenas de um pedido de perdão, mas de um possível novo começo tanto para o jovem quanto para uma comunidade que pode escolher o caminho do diálogo e da reconstrução.