Após vídeo de Zé Felipe, Virginia Fonseca publica mensagem enigmática

Como de costume, Virginia Fonseca deu bom dia aos seguidores e mostrou os filhos pelos stories do Instagram. Nesta manhã, ela mostrou que Zé Felipe segurava o caçula Zé Leonardo e, pouco depois, publicou uma mensagem enigmática.

“Ou você perde o medo ou você perde a chance”, diz a imagem. Além do cumprimento matinal, ela também adicionou três emojis de palminhas ao story.

Nos últimos dias, o ex-casal tirou as alianças e não aparecem mais com o símbolo da união. Entretanto, eles ainda estavam com o objeto no aniversário de Maria Alice, de 4 anos, realizado na última segunda-feira (2/6).

De acordo com o Fofocalizando, o cantor deixou a mansão em que morava com Virginia e procura uma nova residência no mesmo condomínio. Zé Felipe estaria dormindo na casa dos pais, Leonardo e Poliana Rocha.