Após viralizar, prefeita faz novo post com biquíni. Vídeo

A prefeita de Marituba (PA), Patrícia Alencar, fez uma nova postagem no Instagram fazendo uma brincadeira com um biquíni. Ela ganhou notoriedade após uma postagem na qual ela aparecia dançando com a roupa de banho. A publicação que viralizou foi feita na conta pessoal dela na rede social, mas acabou sendo exposta e gerando diversas repercussões.

Em uma das postagens mais recentes, de sexta-feira (6/6), a prefeita aparece no vídeo mostrando o andamento de uma obra de pavimentação pública. Então, surge um operário, que diz: “E o vídeo de biquíni, prefeita?”, enquanto segura o conjunto de roupa.

Assista ao vídeo da prefeita em obra:

Na publicação, Patrícia brinca que “não vai ter vídeo de biquíni”, e a imagem é cortada para outra cena. Nas imagens seguintes, Alencar surge como se estivesse ajudando os operários, inclusive operando uma máquina pesada e, depois, comendo pão com margarina sentada em uma calçada na companhia dos trabalhadores.

1 milhão de seguidores

A prefeita viralizou após um vídeo que postou na rede social pessoal ser exposto. Na gravação, Patrícia aparece de biquíni enquanto dança a música “Que Pancada de Mulher”, de Xand Avião e Zé Vaqueiro. A letra da canção descreve a beleza feminina.

A afirmação da prefeita é de que o vídeo da dança de biquíni foi postado, inicialmente, no perfil pessoal, no qual havia 186 seguidores. Ela disse não esperar que a postagem fosse a público. “É um Instagram extremamente privado”, explicou.

A postagem da prefeita recebeu vários comentários, entre elogios e críticas.

A repercussão da postagem vestindo biquíni fez o perfil de Patrícia Alencar no Instagram ficar mais popular. A conta tinha pouco mais de 700 mil seguidores no início da semana.

De quarta-feira (4/6) até este sábado (7/6), o perfil ganhou cerca de 300 mil novos usuários e atingiu 1 milhão de seguidores. A conta da Prefeitura de Marituba na mesma rede social tem pouco mais de 60 mil seguidores.