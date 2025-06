Apostas do Acre faturam mais de R$ 45 mil na Mega-Sena; bolão leva maior prêmio

O concurso 2.878 da Mega-Sena, realizado no último sábado (21), trouxe boas notícias para 16 apostadores do Acre, que juntos levaram R$ 45.883,00 em prêmios. A maioria das apostas premiadas foi registrada em Rio Branco, capital do estado.

O destaque entre os ganhadores acreanos foi um bolão composto por seis cotas, que garantiu sozinho R$ 20.242,50, valor referente ao acerto de quatro dezenas (quadra).

Além disso, outras duas apostas acertaram cinco números (quina) e renderam R$ 4.048,50 para cada ganhador, somando R$ 8.097,00 no total. Já 13 apostas acertaram a quadra, com prêmios individuais de R$ 1.349,50, totalizando R$ 17.543,50.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 03 – 08 – 13 – 14 – 24 – 41.

Apesar de os prêmios acreanos serem menores, o concurso teve um ganhador principal: uma única aposta de Matozinhos, em Minas Gerais, que levou sozinho o prêmio de R$ 127.048.366,05 o maior pago pela Mega-Sena em 2024 até o momento.