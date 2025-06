Aprenda a oração de São Bento para proteção contra inimigos ocultos

Quando sentimos que algo não anda bem, que o ambiente está pesado ou até que certas situações parecem acontecer sem explicação, pode ser sinal de que há energias negativas ao nosso redor. Inclusive, muitas vezes, são influências de inimigos ocultos, aquelas pessoas que, por inveja ou maldade, agem contra nós de forma silenciosa.

Por isso, uma ótima opção para fortalecer sua proteção espiritual é recorrer à poderosa oração de São Bento. Esse santo é conhecido por combater o mal, afastar perigos e proteger contra toda influência negativa, seja visível ou não. A seguir, você confere uma oração especial que ajuda a afastar todo mal, proteger sua casa, seu trabalho e sua vida de inimigos ocultos

Oração de São Bento para afastar inimigos ocultos

“Ó glorioso São Bento, vos pedimos para que nos livreis da tentação do maligno. Seja-nos um protetor que calcarás com pés a satanás e a todos os anjos decaídos que nos atormentam e afastam de Deus. Pedimos para que o senhor empunhe a sagrada cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo e afugente todo o princípio do mal que nos impedem de seguir a luz verdadeira: Deus. Queremos pertencer aos Céus e renunciar a todas as obras das trevas que nos tornam doentes espirituais. Com vossa oração, fazei correr o demônio de nossa casa e do nosso trabalho.

