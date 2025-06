Apresentador descobre ter câncer de pele em programa de TV ao vivo

A dermatologista do Centro de Melanoma Tara Miller da Universidade da Pensilvânia (EUA) inspecionou uma mancha no antebraço direito de Mike e afirmou que se tratava de carcinoma basocelular, um tipo comum de câncer de pele.

“Ele tem todas as características do tipo mais comum de câncer de pele, que também é muito tratável quando detectado precocemente”, disse ela.

“O que você vai fazer com isso? Queimá-lo?”, retrucou o apresentador. A dermatologista respondeu que o local canceroso provavelmente precisa ser “cortado e suturado”. Ainda segundo Joanna, o câncer de pele do apresentador tem crescimento lento e não costuma se espalhar para outras áreas do corpo. Mesmo assim, ele precisa ser removido.

Após o programa, Mike contou que ele e a outra apresentadora do programa haviam combinado que a médica analisaria os seus braços. “Essa parte estava planejada, mas eu nunca pensei que seria câncer de pele”, desabafou.

