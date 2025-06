Aproveitamento do Santos é pior que em ano do rebaixamento. Confira

A situação do Santos é preocupante no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Botafogo, nesse domingo (1º/6), o Peixe tem aproveitamento pior em 2025 que que em 2023, ano do rebaixamento do clube, após 11 rodadas.

Atualmente, o Santos está na 18ª colocação do Brasileirão, com apenas 11 pontos conquistados. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Em 2023, a equipe estava em 13º lugar, com 13 pontos. No período, foram três vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Miguel Schincariol/Getty Images 2 de 3

Vítor Silva/Botafogo 3 de 3

Miguel Schincariol/Getty Images