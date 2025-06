Aquário: confira o horóscopo de hoje (6/6) para seu signo

Reencontros especiais, harmonia com a família e investimentos em conforto darão uma gostosa sensação de proteção, a partir de hoje.

Leia também

Aproveite para dar um toque de arte nos seus espaços e deixar a casa mais bonita e acolhedora. A semana terminará com planos de viagem e clima quente no amor. Amizades de fora trarão convites e novidades! Trabalho e dinheiro: veja as previsões de junho para todos os signos