Arena do Juruá passará por reforma antes da Expoacre; quase R$3 milhões foram investidos

O Governo do Acre firmou dois contratos que somam quase R$2,9 milhões para a reforma e adequação da Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, local onde será realizada a Expoacre Juruá 2025. Os contratos foram assinados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) nos dias 11 e 12 e têm prazo de execução de quatro meses. A feira ocorrerá entre os dias (1) e (6) de julho.

Segundo os extratos publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (23), os serviços foram divididos em dois lotes. O primeiro contrato, no valor de R$2.251.968,90, foi firmado com a empresa ABS Comércio e Serviços EIRELI, representada por André Bezerra dos Santos. O segundo, no valor de R$648 mil, será executado pela empresa Queiroz & Santos LTDA, representada por Jailson dos Santos Queiroz.

Os contratos preveem a execução de obras de reforma e adequação estrutural do espaço, conforme especificações técnicas descritas nas planilhas orçamentárias dos processos licitatórios.