Arena na Expoacre Juruá será destaque e promete mais conforto para a população

A Arena onde ocorrem os rodeios da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, passou por alterações a pedido do governador Gladson Camelí e este ano não deve ocorrer na parte de trás do estádio.

Segundo o organizador das competições que ocorrem no espaço, Marcos Pereira, o local passou por melhorias para receber um número maior de pessoas, já que a cada edição tem o aumento do público.

“Precisávamos mudar e colocar um espaço mais confortável, já que os expectadores do rodeio são muitos, então foi feito todo esse trabalho do Deracre há mais de 10 dias e hoje já estamos com a área pronta para receber a arena de rodeio”, afirma.

O representante fala ainda que a realização tem uma programação especial nesta edição. “No primeiro dia teremos a Prova de 3 tambores, no segundo a competição de laço em dupla e antes do último dia, ocorre o rodeio para não atrapalhar o show”, afirma.

Marcos fala ainda que serão 55 peões competindo, em que os primeiros lugares devem vir para Rio Branco e depois para Barreto, em São Paulo. A premiação deve ser uma motocicleta.

Veja o vídeo: