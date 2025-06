Arraial Cultural 2025: conheça as juninas do interior que brilharão no Concurso Estadual

O tradicional Arraial Cultural de Rio Branco 2025, promovido pelo Governo do Acre, retorna com força total no fim de junho, na Gameleira. Uma das grandes atrações do evento será o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reunirá grupos tanto da capital quanto do interior do estado

Nesta cobertura especial do Arraial Cultural de Rio Branco 2025, vamos mostrar um pouco mais das quadrilhas juninas, com o olhar voltado para as quadrilhas do interior, que carregam em seus passos e cores a força da cultura regional e a importância da tradição para as comunidades acreanas.

Grupos tradicionais como a Quadrilha Junina Farofa de Capeta, de Sena Madureira; a Quadrilha Explosão Junina, de Plácido de Castro; a Quadrilha Junina Forrozeira, de Porto Acre; a Quadrilha Junina Manguaça, também de Sena Madureira; a Quadrilha Junina Matutos Pelo Avesso, de Tarauacá; e a Quadrilha Tradição Junina, de Epitaciolândia, estarão presentes no concurso, levando para o Arraial Cultural muita energia, criatividade e o espírito festivo que só as quadrilhas juninas do interior conseguem expressar.

Junina Farofa de Capeta – Sena Madureira

A Junina Farofa de Capeta, de Sena Madureira, foi fundada em 1995 pelo grupo católico Juventude Unida do Bairro do Bosque (JUBB), com o propósito de valorizar e preservar as tradições das festas juninas na comunidade local. Desde então, o grupo tem se dedicado a manter viva essa expressão cultural, envolvendo a população nas apresentações e na organização das atividades.

Ao longo dos anos, a quadrilha conquistou importantes títulos, acumulando oito campeonatos municipais e cinco intermunicipais em cidades como Xapuri, Plácido de Castro e Manoel Urbano. Atualmente, o grupo conta com cerca de 60 integrantes e realiza seus ensaios na Secretaria de Cidadania, às segundas, quartas e sextas-feiras, e na quadra da praça do Bosque, às terças e quintas. A coordenação geral fica a cargo de Denizo Xavier.

Para o Arraial Cultural de Rio Branco 2025, a expectativa da Farofa de Capeta é bastante positiva. O grupo apresentará o espetáculo “Burro de Carga – O Fardo Nosso de Cada Dia”, que usa a metáfora do burro para refletir sobre as desigualdades sociais e econômicas enfrentadas por muitas pessoas diariamente. A participação no evento representa uma oportunidade de fortalecer a identidade cultural local, promover a integração comunitária e proporcionar entretenimento com reflexão social.

Explosão Junina – Plácido de Castro

A Explosão Junina, de Plácido de Castro, surgiu em 2016, inicialmente como um grupo de teatro. Com o tempo, se transformou em uma associação cultural dedicada a promover atividades voltadas para a comunidade rural periférica da vila Campinas, onde está localizada.

Em 2024, o grupo conquistou o título de campeã municipal de Plácido de Castro, demonstrando que, apesar dos desafios, a paixão pelo São João e pela cultura popular é o que mantém o grupo unido e forte.

Os ensaios da Explosão Junina acontecem diariamente, de domingo a domingo, incluindo desde a preparação cênica dos integrantes até oficinas para a confecção de figurinos e indumentárias, envolvendo toda a equipe.

Para o Arraial Cultural de 2025, as expectativas são as melhores possíveis. O grupo reconhece a importância do evento, que é o mais aguardado entre as quadrilhas do interior, e valoriza a oportunidade única de participar e mostrar seu trabalho na festa junina.

Junina Matutos pelo Avesso – Tarauacá

A Quadrilha Junina Matutos pelo Avesso, de Tarauacá, tem 16 anos de atuação na cultura local. O grupo foi fundado por alunos, com apoio de dois professores, inicialmente para se apresentar no arraial da escola. Após algumas participações no Arraial Cultural Estadual até 2015, o grupo fez uma pausa de oito anos, retornando em 2023 para eventos locais e regionais.

Até o momento, a quadrilha ainda não conquistou títulos, não por falta de empenho, mas devido à limitação de estrutura e recursos, que dificultam alcançar níveis mais altos de competição. Mesmo assim, eles continuam batalhando para alcançar o tão sonhado título.

Os ensaios acontecem de segunda a sexta-feira em uma quadra escolar cedida em parceria pela direção da escola. A quadrilha é formada por cerca de 60 integrantes, entre pais e mães de família, alunos das redes municipal, estadual e federal, além de pessoas LGBTQIA+, indígenas e pretas, que se dedicam intensamente à cultura local, promovendo inclusão e diversidade.

Para o Arraial Cultural de 2025, a expectativa é muito positiva. O grupo se sente mais preparado para representar Tarauacá com garra e determinação, quebrando barreiras e correndo atrás dos sonhos, sempre agradecendo a Deus e a todos que apoiam e acreditam no trabalho da quadrilha.

Junina Tradição – Epitaciolândia

A Quadrilha Junina Tradição, de Epitaciolândia, foi fundada pelo professor Ricardo Maffi com o objetivo de promover e preservar a cultura junina, começando suas atividades na Escola de Ensino Médio Belo Porvir, com o apoio do diretor Ícaro Olegário. Com o tempo, o grupo ganhou destaque e apoio do prefeito Sérgio Lopes, tornando-se uma referência cultural no município e dando espaço para que jovens locais expressem sua arte por meio da dança, do teatro e da música.

Desde sua criação, a quadrilha tem se dedicado a valorizar a cultura popular, unindo tradição e inovação em seus espetáculos, que combinam elementos tradicionais com narrativas contemporâneas. Isso conquistou público e prêmios em festivais regionais. Em março de 2025, a quadrilha foi oficialmente reconhecida como Patrimônio Histórico-Cultural do Estado do Acre, um título que reforça sua importância para a identidade e cultura da região.

Os ensaios acontecem regularmente, e o grupo é composto principalmente por jovens da cidade que encontram na quadrilha uma forma de protagonismo cultural e social. Em 2025, a apresentação da Quadrilha Tradição terá como tema “Padroeiro”, homenageando São Sebastião, padroeiro de Epitaciolândia.

Para o Arraial Cultural de 2025, as expectativas são as melhores possíveis. Além de representar a cidade, a quadrilha busca valorizar os jovens locais e fortalecer as tradições juninas. Em 2024, a Quadrilha Junina Tradição participou do Arraial Cultural de Rio Branco, do festival de quadrilhas de Xapuri – onde ficou como vice-campeã – e do Arraial Cultural de Brasiléia, mostrando sua força no cenário cultural do Acre.

Junina Manguaça – Sena Madureira

A Quadrilha Junina Manguaça existe há mais de 23 anos em Sena Madureira e é uma das mais importantes expressões da cultura popular local. Fundada pela comunidade e mantida pela colaboração voluntária de seus membros e apoiadores, a Manguaça é um espaço de resistência cultural, inclusão social e protagonismo comunitário, promovendo atividades que valorizam a diversidade e a cultura regional.

O grupo ainda não tem títulos específicos mencionados, mas destaca-se por seu trabalho contínuo na formação cultural e na promoção da economia criativa local, contratando profissionais da cidade e envolvendo diversos segmentos da sociedade em suas ações. Seus ensaios e atividades são realizados com a participação de pessoas de todas as idades e grupos sociais, incluindo pessoas negras, LGBTQIAP+, idosos, mulheres, jovens em situação de vulnerabilidade, entre outros, garantindo um espaço acolhedor e inclusivo.

A quadrilha promove oficinas intergeracionais de dança, teatro, confecção de figurinos e outras atividades culturais, fortalecendo os laços entre diferentes gerações e comunidades. Seu trabalho também inclui articulação com outras organizações locais, reforçando a cultura popular e o patrimônio imaterial da região.

Para o Arraial Cultural 2025, a expectativa é manter e ampliar esse protagonismo cultural e social, valorizando a diversidade e promovendo a integração da comunidade por meio da arte e da tradição junina, sempre com foco na inclusão e no fortalecimento da identidade local.

Junina Forrozeira – Porto Acre

A Junina Forrozeira foi criada em 5 de maio de 2022. Desde então, o grupo já participou de dois concursos no mesmo ano: o concurso estadual de quadrilhas juninas, onde conquistaram o sexto lugar, e o Plácido Caipira, embora o resultado desse último não tenha sido lembrado com precisão. O grupo é formado por adolescentes a partir dos 14 anos e jovens, totalizando atualmente 56 integrantes que participam como brincantes e no corpo cênico, que inclui o casamento típico da quadrilha.

Os ensaios e preparações são voltados para trabalhar a temática do ano: “Entre seringais e batalhas, um amor proibido”. Essa proposta retrata a história de Porto Acre, município histórico onde terminou a guerra que envolveu Plácido de Castro e a rendição dos bolivianos. O espetáculo traz essa narrativa para a dança e o teatro, mostrando o contexto da guerra e a resistência dos seringueiros que lutaram contra os bolivianos.

A história também aborda um romance proibido entre a filha de um coronel, dono de seringais, e um capitão boliviano, criando um conflito entre o amor e a lealdade à pátria. Essa temática reflete as tensões sociais e políticas daquele período, ilustrando como as relações pessoais se misturam com os acontecimentos históricos locais.

Para o Arraial Cultural 2025, as expectativas são de apresentar uma performance que resgate a memória e a história do município, ao mesmo tempo em que emociona e envolve o público, reforçando a importância da cultura popular e da tradição junina como forma de preservar a identidade local e educar sobre o passado.

As quadrilhas juninas do interior do Acre revelam a riqueza e diversidade cultural da região, unindo história, arte e comunidade em apresentações que vão muito além do entretenimento. Cada grupo carrega em si uma missão de preservar tradições, fortalecer identidades locais e promover inclusão social, mostrando que a cultura popular é um potente instrumento de transformação e resistência. Com suas histórias únicas, empenho nos ensaios e temas que dialogam com a realidade e memória das cidades, essas quadrilhas têm papel fundamental no Arraial Cultural 2025, prometendo levar emoção, reflexão e alegria ao público, celebrando o patrimônio imaterial acreano com orgulho e criatividade.