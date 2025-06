Arraial Cultural 2025: inscrições abertas para empreendedores que desejam participar do evento

Empreendedores interessados em participar do Arraial Cultural 2025 já podem realizar suas inscrições a partir desta quarta-feira (4). O evento será realizado entre os dias 24 e 29 de junho, na região da Gameleira, em Rio Branco, e contará com espaços destinados à venda de alimentos, bebidas, artesanato, brinquedos, brincadeiras, além de áreas reservadas para ambulantes fixos e andantes. A seleção dos participantes será feita por meio de sorteio.

A iniciativa é promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), e com apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), responsável pela organização geral do Arraial. A proposta é fortalecer o empreendedorismo local e garantir uma experiência diversificada ao público que participa anualmente da tradicional festa junina.

FIQUE POR DENTRO: Governo divulga as datas do Arraial Cultural 2025, na Gameleira; confira os detalhes

Para a diretora de Empreendedorismo da Sete, Patrícia Parente, o evento representa uma grande oportunidade de geração de renda e valorização da cultura regional. “Estamos muito felizes por participar mais um ano da organização dos empreendimentos que vão oferecer experiências gastronômicas e opções de lazer para as famílias no Arraial Cultural de 2025”, destacou.

Além das atividades comerciais, o Arraial também será palco para apresentações de quadrilhas juninas, shows com artistas locais e a oferta de pratos típicos da culinária acreana, já consagrada entre os visitantes do evento. A expectativa é que a festa mantenha seu papel de destaque no calendário cultural do estado, movimentando a economia e promovendo entretenimento de qualidade.

Os empreendedores interessados devem comparecer presencialmente à Casa do Empreendedorismo, situada na rua João Donato, número 125, no bairro Ipase. É necessário apresentar cópias e originais do RG, CPF e de um comprovante de endereço emitido nos últimos 90 dias. O atendimento será realizado em três dias: na quarta-feira (4) e quinta-feira (5), das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, e na sexta-feira (6), das 8h30 às 12h e das 13h às 15h.