Arraial Cultural começa na Gameleira e reúne quadrilhas, comidas típicas e diversão para toda a família

Uma das festas mais importantes do calendário cultural de Rio Branco começou nesta segunda-feira (24), na Gameleira. O Arraial Cultural 2024 vai até o dia 29 de junho, celebrando a tradição junina com muita música, dança, comidas típicas e um espaço pensado para toda a família.

Entre os destaques do evento está o Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, que este ano vai reunir mais de 15 grupos, tanto da capital quanto do interior do Acre. A competição garante vaga para o Campeonato Nacional e Internacional de Quadrilhas, com uma premiação total de R$ 150 mil para os melhores colocados.

Além das apresentações, o público pode aproveitar uma estrutura completa, com praça de alimentação recheada de comidas típicas, como pamonha, tacacá, milho cozido, bolo de macaxeira, entre outras iguarias. O evento também conta com espaço infantil, garantindo diversão para as crianças, e reforço na segurança, para que todos possam curtir com tranquilidade.

Outro ponto alto do Arraial Cultural é o bingo solidário, cuja arrecadação será destinada à APAE, instituição que presta assistência a pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Com entrada gratuita e programação diária a partir das 18h, o Arraial Cultural é um convite para quem quer viver o melhor do São João acreano.

Veja vídeo e fotos: