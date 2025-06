Asa Sul: árvore cai e danifica túmulos no Cemitério Campo da Esperança

Uma árvore de grande porte caiu em cima de sepulturas do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. A empresa responsável pela administração do espaço afirmou que só soube do ocorrido na manhã desta segunda-feira (2/6).

Por meio de nota, a concessionária que assume a gestão do cemitério informou que iniciou a retirada a árvore de cima dos túmulos. A quadra afetada foi a 311.

A empresa acrescentou que vai “avaliar os danos causados” e que fará o reparo estrutural nas sepulturas atingidas. Até a mais recente atualização desta reportagem não havia detalhes sobre o que teria provocado a queda da árvore.