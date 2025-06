Assembleia celebra 50 anos da ExpoAcre e presta homenagem a nomes históricos da feira; FOTOS

Durante a sessão solene que homenageia os 50 anos da ExpoAcre, nesta quarta-feira (4), a Assembleia Legislativa homenageou os nomes pioneiros que deram início ao evento que se tornou a principal feira agropecuária do estado.

Entre os homenageados, quase todos em memoriam, estão o empresário Amilton Brito, conhecido por produzir os shows nacionais mais marcantes da feira, além de José Carlos Castilho, Maria das Graças Lima, do conhecido Rei do Pastel e Romário Barreiros.

A sessão ainda homenageou Paulo Maia, o nome que fundou a Cavalgada no Acre. O evento fundado por ele começou nas ruas do bairro 15 e virou uma das principais atrações da feira.

Outro nome homenageado foi o empresário e pecuarista, dono da Fazenda Piracema, Edilberto Afonso de Moraes, o Betão, um dos principais entusiastas da ExpoAcre. Ele também recebeu a homenagem “in memoriam” a seu filho Gilberto Afonso Lima, o Gil Betão, assassinado em Porto Velho, em 2008.

Ao todo, foram 70 homenageados. Os certificados foram entregues pelas mãos do governador Gladson Camelí, do presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior e do deputado Afonso Fernandes, autor do requerimento que sugeriu a sessão solene.

VEJA FOTOS: