Assessor ameaçado por vereador em Brasiléia rompe o silêncio e publica nota de repúdio

Ganhou repercussão nesta semana o caso envolvendo o vereador Zemar Jerônimo (PL), da Câmara Municipal de Brasiléia, e o servidor Franciney Desidério, apontado pelo parlamentar como autor de uma suposta difamação contra ele. Durante a sessão ordinária realizada na terça-feira (24), Zemar usou a tribuna para acusar publicamente o assessor — que estaria vinculado ao gabinete da vereadora Izabelle Araújo (Republicanos) — de publicar um comentário ofensivo em um site de notícias da capital acreana.

Segundo o vereador, o comentário insinuava que ele havia deixado uma suposta amante em determinado ponto da cidade, o que classificou como uma tentativa deliberada de manchar sua imagem. Em tom exaltado, Zemar exigiu que Franciney retornasse ao plenário para ouvir as declarações, embora o servidor não estivesse presente no momento.

Durante o discurso, transmitido ao vivo pelas redes sociais da Câmara e também pelo jornal O Alto Acre, Zemar chamou o servidor de “testa de ferro” e o acusou de covardia, alegando que, por ser funcionário da Casa, Franciney deveria manter uma conduta ética. O parlamentar ainda responsabilizou a vereadora Izabelle pela conduta do assessor, sugerindo que ela estaria ciente ou até mesmo envolvida no episódio.

O clima na sessão esquentou ainda mais quando o vereador ameaçou fisicamente o servidor, dizendo que, se a situação se repetisse, daria uma “pisa” nele. Zemar também pediu à presidência da Câmara que o demitisse “sumariamente”.

Diante da repercussão, Franciney Desidério decidiu se manifestar por meio de uma nota pública, negando qualquer envolvimento com a vida pessoal do vereador e rechaçando todas as acusações. Ele classificou o comportamento de Zemar como desequilibrado, descontrolado e um claro abuso de poder. O servidor afirma que tomará todas as medidas judiciais cabíveis para proteger sua integridade e segurança.

Veja a íntegra da nota divulgada:

NOTA DE REPÚDIO

Venho a público manifestar meu total repúdio à tentativa de exposição e constrangimento que sofri por parte de um vereador da cidade, durante pronunciamento oficial em tribuna. Em um ato de total desequilíbrio, ele utilizou o espaço público para me acusar de forma infundada e irresponsável, chegando ao ponto de me ameaçar fisicamente com “uma pisa” e me ofender com termos como “testa de ferro”.

Esclareço que não tenho qualquer envolvimento com a vida conjugal do referido parlamentar, e que em nenhum momento citei seu nome no que justificassem esse tipo de comportamento agressivo e descontrolado.

A tentativa de inverter os papéis, usando a tribuna para me atacar e me intimidar publicamente, configura não apenas um abuso de poder, mas uma clara tentativa de desviar o foco de problemas que não me dizem respeito. Não aceitarei ser bode expiatório de conflitos que não provoquei.

Tomarei todas as medidas legais cabíveis para garantir que minha honra, minha integridade e minha segurança sejam preservadas. Não é com gritos, ofensas e ameaças que se constrói respeito – e tampouco se esconde a verdade.

Franciney Desidério

Brasiléia – AC, 24 de junho de 2025