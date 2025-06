Assessoria de Maraisa se pronuncia sobre casamento com Fernando Mocó

Maraisa pegou os fãs de surpresa no último domingo (8/6) ao publicar um vídeo afirmando estar casada com o empresário Fernando Mocó.

“Gente, vocês não sabem, eu já casei. Eu já casei, vocês perderam”, brincou a cantora no vídeo, gravado nos bastidores de um show em Belo Horizonte.

A declaração pegou fãs de surpresa, visto que eles cancelaram a cerimônia de casamento no ano passado. A assessoria da sertaneja, no entanto, afirmou que a declaração não passa de uma brincadeira.

“Ela ganhou um Santo Antônio e fez a brincadeira. Não é sério”, disse a equipe para a Quem.

Relembre a história de idas e vindas de Maraisa e Fernando Mocó

Amigos de infância, Maraisa e Fernando assumiram o relacionamento em julho de 2023 e noivaram em setembro do mesmo ano.

Eles têm um relacionamento marcado por idas e vindas. O casal estava com o casamento marcado para outubro do ano passado, mas surpreenderam o público ao anunciarem o término do noivado em julho do mesmo ano.

Pouco tempo depois, foram vistos aos beijos em um show no Pará. No início deste ano, a sertaneja e o empresário selaram a reconciliação.