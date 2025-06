Assim como Sasha, saiba quais famosas também empreenderam na moda

Aos 25 anos, Sasha Meneghel acaba de dar um novo passo na carreira com o lançamento da marca de moda Mondepars, apresentada ao público no início desta semana. Formada em design pela prestigiada Parsons School of Design, em Nova York, a filha de Xuxa estreia como empreendedora com uma coleção que une estética minimalista, sofisticação e compromisso com a sustentabilidade. A marca já conquistou celebridades como Taís Araújo, Ivete Sangalo, Angélica e a própria Xuxa, que têm usado peças da grife em eventos e redes sociais.

Mas Sasha não é a única a transformar seu nome em uma etiqueta de sucesso. Ela se junta a um grupo crescente de famosas que mergulharam no mundo da moda como empresárias, combinando estilo pessoal com oportunidades de mercado. O portal LeoDias separou algumas dessas famosas para você conferir. Saiba quem são!

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa, é estilista e influenciadora digital Reprodução: Instagram Xuxa e Sasha Meneghel no desfile da Mondepars Foto: Brazil News Sasha Meneghel no desfile da Mondepars Foto: Brazil News Ana Hickmann Reprodução: Instagram Alessandra Ambrosio abrindo o Victoria’s Secret Fashion Show 2009 Reprodução Fernanda Lima confessa que traiu namorados após ser traída: “Insegurança” Reprodução: Instagram Sabrina Sato Foto: Brazil News Atriz e empresária Marina Ruy Barbosa disse à revista Glamour que sonha em ser mãe Reprodução: Instagram Kylie Jenner Reprodução Voltar

Próximo

Ana Hickmann

Ana Hickmann é um dos maiores exemplos de sucesso no empreendedorismo de moda no Brasil. A ex-modelo e apresentadora transformou seu nome em uma marca multissetorial, que abrange roupas, calçados, bolsas, óculos, relógios, cosméticos e até itens para o lar. Pioneira, o sólido império no universo da moda começou em 2002, quando lançou sua primeira linha de sapatos em parceria com uma marca de sapatos. A empresária acompanha pessoalmente todas as etapas de produção, desde o conceito até a fabricação, trabalhando com equipes majoritariamente femininas e apostando em franquias, licenciamento e lojas próprias para consolidar sua presença no mercado.

Alessandra Ambrosio

A top model Alessandra Ambrosio tornou-se uma força ímpar no empreendedorismo da moda. Em 2004, lançou a linha de beachwear Alessandra Ambrosio by Sais, em parceria com a grife Rosa Chá, vendendo cerca de 10 mil peças em apenas um mês. Em 2014, ela expandiu seus negócios com a marca ále by Alessandra, uma coleção de lifestyle criada em colaboração com a varejista Cherokee, voltada para mulheres entre 18 e 35 anos, e vendida em grandes lojas dos EUA como Bloomingdale’s e Nordstrom. Mais recentemente, em 2019, Alessandra lançou a GAL Floripa, marca de moda praia idealizada com sua irmã Aline e amiga Gisele Cória, que une estilo boêmio, produção local em Florianópolis e foco em conforto e sustentabilidade, reforçando seu compromisso com o empoderamento de mulheres e identidade brasileira

Fernanda Lima

Fernanda Lima mergulhou no empreendedorismo com a criação de uma marca de roupas de praia ao lado da irmã, Raquel Lima. Inspirada por suas raízes brasileiras e sua conexão com o mar, a apresentadora investiu em uma moda praia com pegada natural, atemporal e sustentável. A marca aposta em tecidos biodegradáveis, cortes elegantes e uma paleta que reflete o equilíbrio entre o urbano e o natural. Fernanda, que sempre teve a imagem associada a um estilo de vida leve, saudável e consciente, levou esses valores para os negócios, atraindo consumidoras que buscam autenticidade e responsabilidade ambiental nas peças que vestem.

Sabrina Sato

Sabrina Sato é um dos nomes mais influentes do entretenimento brasileiro e tem capitalizado sua popularidade com inteligência no mundo da moda. Ao longo dos últimos anos, ela lançou diversas coleções cápsula em parceria com grandes varejistas, além de colaborações com marcas de calçados e joias. Em cada projeto, Sabrina imprime sua identidade visual marcante, com roupas vibrantes, sensuais e modernas, refletindo seu estilo ousado e multicultural. Ela também atua nos bastidores da criação, supervisionando campanhas e se envolvendo no processo criativo, transformando sua persona midiática em uma marca pessoal com forte apelo de mercado.

Marina Ruy Barbosa

Reconhecida por sua sofisticação e forte presença nas redes sociais, Marina fundou sua própria marca de roupas em 2020. A atriz decidiu empreender no setor da moda durante a pandemia com o objetivo de oferecer peças elegantes, versáteis e com uma produção responsável. Marina acompanha de perto o desenvolvimento das coleções e posiciona a marca como uma grife de moda consciente, com foco no slow fashion. Com identidade forte e design refinado, rapidamente ganhou espaço entre o público jovem-adulto de classe média e alta.

Kylie Jenner

Entre os nomes internacionais, Kylie Jenner é um dos maiores exemplos de como a fama pode se converter em império fashion. Ela se tornou um fenômeno global do empreendedorismo ao transformar sua imagem em um império de lifestyle. Embora tenha começado com cosméticos, que a colocou na lista das bilionárias mais jovens do mundo, a empresária expandiu seus negócios para a moda com linhas de roupas e acessórios. Sua estratégia combina marketing agressivo nas redes sociais, lançamento de produtos em edições limitadas e forte apelo visual. A estética sensual, ousada e colorida reflete o estilo da empresária e atinge diretamente o público jovem feminino. Além disso, Kylie tem explorado outras frentes do setor, como moda íntima e loungewear, sempre utilizando sua base de fãs como propulsora das vendas.

A proposta da Mondepars

A marca de Sasha Meneghel tem uma identidade sustentável e aposta em tecidos recicláveis, além de couro vegetal. A primeira coleção traz roupas e acessórios que refletem uma moda com propósito, voltada ao consumo consciente. Com isso, artistas como Sasha vêm transformando influência em legado. A moda, nesse contexto, é também posicionamento.