Associação Patinha Carente realiza “Aurraiá” com desfile pet em Rio Branco; saiba mais

A Associação Patinha Carente prepara uma programação especial para os amantes de animais e festas típicas: o “Aurraiá Patinha Carente” será realizado no dia 12 de julho, no Casarão, e já conta com mais de 20 pets inscritos para um desfile que promete ser um verdadeiro espetáculo de fofura e alegria.

Com direito a tapete vermelho, fantasias temáticas e muita animação, o evento vai premiar os três pets mais destacados da noite. O júri avaliará critérios como criatividade, simpatia e desenvoltura dos participantes.

Além da passarela cheia de charme, a organização está revelando diariamente, nas redes sociais da associação, os pets já inscritos e suas histórias — muitas delas emocionantes, mostrando a conexão entre tutores e animais resgatados ou adotados.

As inscrições seguem abertas até este domingo, 8 de junho. A participação é gratuita e voltada a tutores que desejam apresentar seus cães em clima de festa junina. Os interessados devem entrar em contato com a Associação Patinha Carente para garantir a vaga.