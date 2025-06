Astro da NBA vibra pelo Brasil em jogo de vôlei no Maracanãzinho

O astro da NBA, Giannis Antetokounmpo desembarcou no Brasil e marcou presença no último sábado (7/6), nas arquibancadas do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, para assistir à partida de vôlei entre Brasil e Itália, pela Liga das Nações Feminina.

O jogador do Milwaukee Bucks demonstrou entusiasmo ao torcer pela equipe brasileira, ao lado dos irmãos Thanasis, Kostas e Alex Antetokounmpo. Porém, no fim das contas, o time do técnico Zé Roberto Guimarães foi derrotado por 3 sets a 0.

Na próxima segunda-feira (9/6), ele cumpre mais um compromisso da agenda: o de inaugurar a quadra de basquete da Praça Claudio Coutinho, no Leblon. O jogador também vai assistir uma partida de futebol, entre Brasil e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, no Neo Química Arena, em São Paulo.

O avião que o craque usará para se deslocar do Rio para SP é de uma empresa que também presta serviço para o Neymar.