Astro do PSG revela ser fã de Neymar em conversa com Marcelo; veja

Protagonista do Paris Saint-Germain na decisão da Champions League, diante da Inter de Milão, o jovem atacante francês Désiré Doué revelou sua admiração por Neymar em uma conversa com o ex-lateral Marcelo. Os dois se encontraram no gramado durante a festa do PSG e francês pediu para que o brasileiro avisasse o jogador do Santos.

Leia também

“Diga olá ao Neymar, ele é meu ídolo”, diz Doué.

“Eu disse a ele para te seguir no Instagram!”, respondeu Marcelo.

Confira:

Doué foi o grande nome do PSG na goleada contra a Inter, marcando dois gols e dando uma assistência na goleada por 5 x 0.