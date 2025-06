Ativista brasileiro reage à ordem de bloqueio à ajuda em Gaza. Vídeo

O brasileiro Thiago Ávila respondeu à decisão do ministro da Defesa israelense, Israel Katz, que mandou bloquear a entrada do grupo de ativistas em Gaza.

A embarcação Madleen, do projeto Freedom Flotilla Coalition, busca levar ajuda humanitária à região e protestar contra a operação militar de Israel. A ativista sueca Greta Thunberg também compõe o grupo.

“Eles não têm direito e estão proibidos de bloquear qualquer tipo de ajuda que tentar chegar a Gaza”, argumentou Ávila em um vídeo publicado nas redes sociais.

O ativista também mandou um recado ao ministro da Defesa de Israel: “Nós não temos medo de você. Nós temos a maioria. O mundo inteiro está conosco porque não aguenta mais vê-los matando crianças de fome, bombardeando hospitais, escolas, abrigos e áreas residenciais”, disse.

Entrada de ajuda humanitária em Gaza

Após bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou atrás e suspendeu o bloqueio no enclave palestino em 19 de maio.

Segundo o governo israelense, a medida visava pressionar o Hamas a entregar o restante dos reféns que ainda estão em Gaza.

A medida agravou a crise humanitária em Gaza, e também fez com que a pressão internacional contra Benjamin Netanyahu aumentasse.

Neste domingo (8/6), o ministro da Defesa de Israel ordenou o bloqueio da embarcação, a qual chamou de “flotilha do ódio”. “Instruí as Forças de Defesa de Israel (IDF) a agirem para impedir que a flotilha de ódio ‘Madleen’ chegue às costas de Gaza e a tomarem todas as medidas necessárias para esse fim”, escreveu Katz.

O ministro também associou ação dos ativistas ao grupo terrorista Hamas. “À antissemita Greta e seus companheiros porta-vozes da propaganda do Hamas, digo claramente: vocês devem voltar, porque não chegarão a Gaza. Israel agirá contra qualquer tentativa de quebrar o bloqueio ou ajudar organizações terroristas – no mar, no ar e em terra”, frisou.