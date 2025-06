Atleta acreana será indenizada após lesão grave e falta de assistência em torneio nacional

A Justiça do Acre determinou que uma atleta acreana seja indenizada após sofrer uma lesão grave durante partida de voleibol, enquanto representava o estado em uma competição nacional. A decisão é da 5ª Vara Cível de Rio Branco e prevê o pagamento de R$16.500 por danos materiais e R$10 mil por danos morais.

De acordo com os autos, a jovem sofreu o rompimento dos ligamentos cruzados e do menisco do joelho direito. A lesão exigia cirurgia e tratamento especializado, mas a Federação Acreana de Voleibol, organizadora da participação no torneio, não teria prestado o suporte necessário.

Segundo a atleta, houve negligência no atendimento imediato, sem garantia de assistência médica especializada, o que teria agravado seu quadro clínico. Ela também relatou que a lesão a afastou das competições e resultou na perda do benefício do programa Bolsa Atleta, comprometendo sua carreira esportiva.

Em sua defesa, a Federação alegou que a jogadora já apresentava dores no joelho antes da competição, sugerindo que se tratava de uma condição preexistente. No entanto, a juíza Shirlei Hage, que assinou a sentença, rejeitou os argumentos.

Na análise do mérito, a magistrada destacou que a responsabilidade da entidade é objetiva, considerando o risco inerente à atividade esportiva e o dever de assegurar um ambiente adequado aos atletas.

“A conduta omissiva não apenas violou seus direitos enquanto atleta, mas também afetou suas expectativas e sua autoestima, dado que a autora do processo havia investido sua juventude e energia na carreira esportiva, frustrada pela inatividade imposta pela lesão e pela falta de cuidados apropriados”, afirmou Hage.