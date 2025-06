Atleta do interior do Acre conquista medalha de ouro no AJP Tour Rio Branco International de jiu-jítsu

O Atleta Tarauaraense Brenno Sousa, de 24 anos, atleta da Academia Rf TEAM no município no interior do Acre, iniciou a maior competição do jiu-jítsu do estado neste fim de semana e venceu sua duas lutas por categoria de alto nível faixa preta.

A AJP Tour Rio Branco Unternational Jiu Jtsu Championship 2025, evento inédito na localidade, reúne atletas de todas as regiões do Brasil e do mundo. A competição está sendo realizada no ginásio do Sesc Bosque.

Brenno falou das dificuldades enfrentadas para participar da oportunidade, a começar pela dificuldade da BR-364, que para ele, não se encontra em boas condições e acaba sendo um grande desafio a percorrer.

“Mais um missão cumprida, agradeço primeiramente a Deus, ao meu mestre Diego Figueredo e a minha família por todo apoio e quero agradecer também meus patrocinadores que acreditam no nosso trabalho. É sempre uma honra representar Tarauacá numa das categorias de alto nível que é a categoria faixa preta”, afirmou.