Ator de “A Viagem” relembra susto no metrô por causa de figurino da novela

O ator Guilherme Fontes relembrou um episódio curioso que viveu durante a exibição original da novela “A Viagem”, atualmente em reexibição na TV Globo, durante uma entrevista com o Gshow. A situação ocorreu quando ele entrou em um metrô usando roupas parecidas com a de seu personagem.

Segundo ele, ao entrar no trem usando roupas semelhantes às de Alexandre, acabou assustando alguns passageiros, que o reconheceram e se impressionaram com a semelhança com o vilão espiritual da trama.

Abertura de "A Viagem". Reprodução: YouTube@tvglobo Guilherme Fontes como Alexandre em "A Viagem". Reprodução: YouTube@canalviva

“São muitas as histórias de fãs e outras tantas que vivi pessoalmente, como o dia em que resolvi pegar o metrô vestido de Alexandre, todo de preto, e ninguém quis falar comigo. Acho que pensaram se tratar de assombração mesmo”, disse.

Na novela, o ator vivia um espírito obsessor, termo utilizado para descrever entidades desencarnadas que permanecem ligadas ao plano terreno, geralmente com intenções de vingança ou manipulação, interferindo negativamente na vida dos vivos.

“A Viagem” foi originalmente exibida em 1994, com texto de Ivani Ribeiro e direção de Wolf Maya, e se destacou por abordar temas ligados ao espiritismo, como reencarnação, karma e justiça divina. O sucesso foi tanto que a novela foi reprisada cinco vezes: em 1997 e 2006 no “Vale a Pena Ver de Novo”, em 2009 e 2014 no canal Viva, e novamente em 2020, também no Viva. Em 2024, a novela entrou em sua sexta reexibição, retornando ao “Vale a Pena Ver de Novo” e ao canal Viva, onde segue conquistando novas gerações e reacendendo o interesse por sua temática espiritualista.

Com elenco estrelado por nomes como Christiane Torloni, Antônio Fagundes, Maurício Mattar, Irene Ravache e Lucinha Lins, “A Viagem” tornou-se um marco da teledramaturgia nacional. A história gira em torno das consequências espirituais após a morte de Alexandre, que comete suicídio na prisão e passa a assombrar aqueles que julga responsáveis por sua condenação.