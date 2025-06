Ator de Harry Potter diz não se importar com transfobia de JK Rowling

Tom Felton está prestes a reviver o seu papel como Draco Malfoy, na peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, da Broadway. Durante o tapete vermelho do Tony Awards 2025, maior premiação do teatro, o ator foi questionado sobre a sobre as declarações transfóbicas de J.K. Rowling e desconversou.

“Não estou muito atento a isso. A única coisa que sempre me lembro é que tive a sorte de viajar pelo mundo. Aqui estou eu, em Nova York, e não vi nada unir o mundo mais do que Potter, e ela é responsável por isso. Então, sou incrivelmente grato”, disse, em entrevista à Variety.

J.K. Rowling acusada de transfobia

Desde 2020, a criadora de Harry Potter vem causando polêmica por conta de discursos considerados transfóbicos.

Diversos astros de Harry Potter, incluindo Daniel Radcliffe, se posicionaram contra a autora.

Em 2024, ela foi denunciada à polícia do Reino Unido por transfobia pela apresentadora transgênero India Willoughby.

Por conta das constantes polêmicas, o Museu de Cultura Pop dos Estados Unidos removeu o nome de J.K. Rowling e também as imagens da escritora de galerias do espaço.

De acordo com a Entertainment Weekly, uma publicação feita pelo blog do espaço diz que essa “não é uma solução perfeita”, mas foi o possível “no curto prazo”.

Ainda no local, o ator revelou que recebeu apoio de Daniel Radcliffe, o Harry Potter, para voltar dar vida a Draco. “Meu amigo já atuou bastante na Broadway, então ele está me segurando pela mão e certamente me ajudando em todas as coisas que são difíceis de aprender”, declarou, à People.

A peça Harry Potter e a Criança Amaldiçoada foi escrita por Jack Thorne e se passa 19 depois do último livro de J.K. Rowling, Harry Potter e as Relíquias da Morte. A estreia na Broadway está marcada para o dia 11 de novembro e vai durar 19 semanas.