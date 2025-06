Ator do live-action Lilo & Stitch, David Hekili Kenui Bell, morre aos 36 anos

O ator David Hekili Kenui Bell, que participou do live-action de Lilo & Stitch, morreu aos 36 anos. A informação foi divulgada pela irmã do artista, em uma publicação no Facebook. A causa da morte não foi revelada.

Na postagem, ela destacou a personalidade generosa, divertida e carismática do irmão, e relembrou que, há duas semanas, David participou da estreia do filme em Kapolei, vestido de Stitch e distribuindo pipoca para os fãs.

Além do filme da Disney, Bell também atuou em séries como Hawaii Cinco-0 e Magnum P.I.

Em nota ao site TMZ, a assessora do ator, Lashauna Downie, lamentou a perda. “É devastador e triste. Ele era um dos meus melhores talentos e incorporava o verdadeiro significado de aloha… um gigante gentil”, disse.

O falecimento foi comunicado no fim de semana, mas, até o momento, não há informações oficiais sobre a causa da morte.