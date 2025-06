Ator Nando Cunha abandona peça para tratar depressão: “É coisa séria”

Nando Cunha anunciou que está de saída da peça “O Dia em que Raptaram o Papa”, nesta quarta-feira (4/6). O motivo para o afastamento é um quadro de depressão. O ator, de 58 anos, voltou a falar sobre o tema em um desabafo compartilhado nas redes sociais.

“Amigos, em comum acordo com a direção e a produção da peça ‘O dia em que raptaram o Papa’, decidi me afastar do espetáculo para cuidar da minha saúde mental“, iniciou o artista, que continuou: “A arte tem o poder de salvar o espectador, mas nem sempre quem está no ofício de representar. O artista sobe ao palco com uma parte de si, enquanto a outra luta para esconder a dor”.

Na sequência, Nando confirmou conviver com o quadro: “Depressão é coisa séria. Não é frescura, não é escolha, não é fraqueza. Por isso, tomei a decisão de buscar ajuda e priorizar meu bem-estar”. Por fim, ele agradeceu o apoio e a compreensão dos colegas de elenco: “Desejo a todos muito sucesso. Até breve”.

Ator voltou a desabafar sobre saúde mental em suas redes sociais.

Nos comentários da publicação, internautas se solidarizaram com o ator, que está afastado das novelas desde a participação em “Travessia” (2002). Entre os famosos, nomes como Fabiana Karla, Bruno Gissoni e Mateus Solano deixaram mensagens de carinho. “Jamais desistir! Você tomou a melhor decisão…Se cuida”, disse uma internauta.

O relato vem à tona quatro meses após Nando Costa compartilhar seu primeiro desabafo sobre saúde mental. Em fevereiro, ele tornou público o fim do seu relacionamento de 1 ano e três meses. Na época, o artista expôs sua surpresa com a decisão da então companheira. “Foi muito difícil para mim. Foi uma pessoa que eu ajudei muito e largou a minha mão num momento muito ruim. Eu estava desde fevereiro sem trabalho, sem dinheiro. Vivendo um momento muito ruim de depressão”.

“Estava vivendo uma tristeza profundo por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que estava comigo cansou. Era um relacionamento que eu apostava tudo. Sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza, já não sou novinho. Nunca sei se a pessoa está comigo porque quer está com o Fernando ou quer ficar com Nando Cunha, ator, conhecido”, desabafou.