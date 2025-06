Ator pornô revela crises de ansiedade por trabalhar demais

Em 2019, Arthur Velvet decidiu romper com a rotina tradicional para mergulhar no universo da pornografia. Formado em filosofia e sociologia nos Estados Unidos, ele atuava nas áreas de marketing e comércio exterior, mas se via sufocado pela rotina corporativa. “Trabalhar das nove às seis, com duas horas no trânsito? Isso ia ser minha vida?”, relembra, em entrevista à revista GQ.

A guinada profissional teve início após um encontro inusitado com uma atriz pornô em uma casa de swing em São Paulo. Foi ela quem o convidou para sua primeira gravação, que ele aceitou sem cachê, movido apenas pelo desejo de se exibir. “Eu fui por exibicionismo”, afirma Arthur, que nunca escondeu o rosto nem usou um nome fictício. Sua exposição logo o tornou conhecido nas redes, especialmente após entrar para o OnlyFans.

Mas a fama e a aparente liberdade cobraram seu preço. A necessidade constante de estar excitado, o ritmo intenso de gravações e a pressão por desempenho começaram a afetar sua saúde mental. “Só de pensar em sexo, me dava crises de ansiedade”, confessou. O esgotamento o levou a procurar ajuda terapêutica e iniciar tratamento com medicação.

Segundo Arthur, os efeitos da profissão também invadiram sua vida íntima. “Às vezes, estou transando com alguém que amo e percebo que estou fazendo uma performance para uma câmera invisível”, desabafa. O ator chegou a ficar mais de um mês sem gravar — uma pausa longa para alguém que depende do conteúdo para manter sua renda.

Apesar das dificuldades, ele hoje vive um momento mais equilibrado e projeta novos caminhos. Pretende cursar psicologia e atuar no acolhimento de profissionais do sexo. “É uma classe muito marginalizada e alvo de preconceito”, pontua. Sem negar sua trajetória, Arthur diz que todo aprendizado, força e rede de apoio vieram justamente dessa vivência, que mistura prazer, exposição e superação.