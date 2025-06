Atriz Débora Nascimento celebra Mês do Orgulho e expõe sua sexualidade

A atriz Débora Nascimento, de 40 anos, revelou publicamente sua bissexualidade durante o Domingão com Huck desse domingo (29/6). Após homenagear Diana Ross no quadro Batalha do Lip Sync, ela aproveitou o momento para falar abertamente sobre sua orientação sexual.

“Diana Ross não tem como. Ainda mais nesse mês, gente. Celebrando o orgulho, quem a gente é: eu, mãe, artista, mulher bi. É isso, gente”, afirmou Débora, ao final da apresentação.

Apesar de já ter mencionado sua bissexualidade anteriormente, essa foi a primeira vez que ela abordou o assunto em um programa de TV de grande audiência, e em pleno Mês do Orgulho LGBTQIAPN+.

A fala repercutiu rapidamente nas redes sociais. Muitos celebraram a coragem da atriz. “Débora Nascimento falando que é bi no mês do orgulho mais apagado da Globo é um ato de coragem”, comentou uma internauta. “A mulher mais linda do Brasil dizendo que é bi. Tudo pra mim”, escreveu outra.