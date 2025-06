atriz-mirim-mel-summers-surge-loira-para-protagonizar-mais-um-projeto

Com apenas 9 anos de idade, a atriz mirim Mel Summers já carrega um currículo de gente grande. Conhecida por protagonizar novelas nas principais emissoras do país, a pequena acaba de deixar todos de queixo caído ao surgir completamente loira para um novo desafio profissional, que está sendo mantido em absoluto sigilo.

A novidade promete agitar os bastidores do entretenimento. Antes mesmo de qualquer publicação nas redes sociais, a nova imagem de Mel chegou com exclusividade ao portal LeoDias. A transformação faz parte de um novo desafio profissional, que está gerando curiosidade.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mel Summers Reprodução Mel Summers Reprodução Mel Summers Reprodução Mel Summers Reprodução Mel Summers antes e depois Reprodução Mel Summers é vista com novo visual Reprodução Voltar

Próximo

Os bastidores já começaram a ferver com especulações, e o clima é de mistério total. Afinal, o que vem por aí? Para quem acompanha a trajetória da pequena gigante, não é surpresa vê-la envolvida em mais um papel de destaque. Mel começou na TV com apenas 5 anos, como a princesa Tani do Egito em “Gênesis” (Record TV), e desde então não parou mais.

Ela brilhou em “Família é Tudo” (TV Globo), onde viveu a protagonista Vênus jovem, e encantou o público no papel principal de Anna em “A Caverna Encantada” (SBT). Também protagonizou a série “Até Onde Ela Vai” (Record/PlayPlus). Detalhe: já esteve contratada pelas três maiores emissoras do Brasil ao mesmo tempo — um feito inédito.

E não para por aí: Mel já foi premiada em festival internacional por um curta-metragem, fala inglês fluentemente e vem sendo apontada como a artista mirim mais promissora da atualidade. Sobre o novo projeto, a única informação revelada até agora — com exclusividade ao portal LeoDias — é que mais uma vez Mel será protagonista.

Por enquanto, tudo segue sob sete chaves… mas uma coisa é certa: Mel Summers está prestes a surpreender mais uma vez – e promete deixar o público chocado com mais um papel inesquecível! Fiquem atentos, porque essa loirinha vai dar o que falar! E claro, aguardamos ansiosos o que os fãs da Mel vão dizer sobre essa transformação surpreendente.