Audiência: laranjas e abacaxis. Precisa saber separar

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou cada um é cada um. Aqui já se falou da antipatia que é Record, SBT e Band, quando é o caso, divulgarem seus resultados, sempre querendo espetar umas às outras.

Assim como não tem nada a ver querer comparar audiência da televisão, medida a partir de amostragem de 15 mercados, com a registrada em tempo real pelos meios digitais. Ou o digital com a TV. Pior que tem gente caindo nessa.

A medição por amostragem feita pelo Kantar Ibope faz sentido para a TV aberta, porque não tem como medir em “real time” o que acontece com 100% dos aparelhos. É feita, então, uma amostragem em 15 mercados, onde existe a coleta de dados.

Já os meios digitais apontam na hora quantos aparelhos, “devices”, estão simultaneamente conectados naquele exato instante. Ou seja, cada um na sua.

E, vamos combinar, não tem nada a ver essa tentativa de um querer desmerecer a audiência do outro. O melhor sempre é cuidar do próprio quintal.

Essa história de ficar cutucando o vizinho, comparando laranjas com abacaxis, é ruim para o mercado e, que me perdoem os envolvidos, extremamente antipática.

Mundo hoje – 1

As redes sociais, inevitavelmente, sempre mexem com a vida das pessoas. Não existe mais a privacidade de antes.

Uns, sem uma muita intenção, mas outros porque gostam de escancarar mesmo.

Mundo hoje – 2

Durante muito tempo, o fim de um casamento era guardado o tanto possível pelos diretamente envolvidos. Algo mais íntimo. Ou se escondia ou era desconversado.

Mas olha agora o caso da influencer e apresentadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. Parece que tudo é feito de propósito, diretamente por eles, para se promover até em cima disso.

Locação

Mais uma série bíblica da Record desembarca em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul.

Após “Paulo, o Apóstolo”, “A Vida de Jó” entrou em gravações por lá, com Guilherme Berenguer, Maurício Ribeiro, Robson Santos, Clara Serejo, Renato Rabelo, entre outros.

Porteira

“Coração Acelerado”, substituta de “Dona de Mim” na Globo, promete ser a novela mais musical do horário das 19h, só que totalmente voltada para o sertanejo/feminejo.

O que, por tabela, levará muitas conhecidas duplas e cantores do segmento a aparecerem em participação especial.

A propósito

Quando se fala em sertanejo/feminejo, alguns nomes já podem ser apontados e relacionados como alvos de interesse.

Evidente que dois, em especial, Simone Mendes e Ana Castela, aparecem em uma grande maioria de listas.

Movimento LED

A próxima ação de Eliana como uma das embaixadoras do Movimento LED já tem data para acontecer: dia 13 de junho. Ela irá mediar a mesa ‘Decodificando o futuro do trabalho (e os trabalhos do futuro)’.

A quarta edição do Festival LED será realizada nos dias 13 e 14, no Museu do Amanhã e no Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro.

Só amanhã

Durante toda essa semana foram gravados pilotos do novo “Aqui Agora”, com Dani Brandi e Felipe Macedo, para estrear na segunda-feira.

Só amanhã será conhecida a grade do SBT para a próxima semana, mas já é possível antecipar sua exibição: das 18h30 às 19h45.

Despedida

O lançamento da nova versão de “Mundo da Lua”, terça-feira, no Solar Fábio Prado, foi o último evento do executivo José Roberto Maluf à frente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura e de emissoras de rádios, após seis anos de trabalho.

Ele deixa uma marca importante.

Futuro

“Missão cumprida! Dia 12 vou embora”, disse Maluf, que, no entanto, prevê rápidas férias.

“Não aguento ficar em casa.”

A princípio, ele vai se dedicar mais ao site Brazil Economy e avaliar outros projetos em processo de conversa. E TV? “Se alguma me chamar…”. Maluf informou que não teve sondagens, nem do SBT, e desejou sucesso a Maria Angela de Jesus, nova presidente da FPA.

A sucessora

Maria Angela de Jesus falou com exclusividade à coluna durante o evento de “Mundo da Lua”.

“Assumir uma empresa como a Fundação é uma responsabilidade imensa. Temos um transatlântico nas mãos e esperamos capitanear da melhor forma possível. Acho que esse é o desafio”.

Alvo

Ainda segundo Maria Angela e já revelando uma de suas linhas de ação: “nós temos que buscar o espaço da criança, do infantil. Uma TV pública, essa é a principal função. Vamos retomar as produções e temos muito o que fazer”. Ela assume o cargo em 13 de junho para um mandato de três anos.

Tem bronca 1

Funcionários da Band estão revoltados, porque a única opção para comer dentro da emissora, a Padaria autorizada, reajustou todos os preços no último dia 1º. “O quilo agora custa impressionantes R$ 92,90!!!”, reclama o pessoal. E o prato do dia, que era o mais acessível do cardápio e custava R$ 29,90, saltou para R$ 32,70.

Tem bronca 2

A Band até oferece um “transfer” diário até o Shopping Butantã para seus funcionários. Que apontam outro problema: fica impossível almoçar em 60 minutos tendo que ir e voltar de van.

Aliás, onde foram parar os food trucks?

Superprodução

Camila Santanioni renovou com a Record para fazer a personagem Beula em “Paulo, O Apóstolo”, que estreia em 1º de julho.

A atriz também prepara o lançamento do audiolivro Fora de Si, dirigido por Caio Craco e com participação de Mateus Solano, Vitor Thiré e Marcelo Marraket.

Belo in concert

O “Altas Horas”, do Serginho Groisman, será especial neste próximo sábado. Tudo a ver com o Dia dos Namorados que se aproxima.

Um programa totalmente romântico, com o cantor Belo recebendo vários convidados.

