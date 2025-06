Audiência pública vai debater a situação de crianças autistas nas escolas de Sena Madureira

Na próxima segunda-feira (9) será promovida no núcleo da Ufac de Sena Madureira uma audiência pública para debater a situação nas escolas das crianças neurodivergentes, incluindo autismo, TDAH, dislexia, dentre outros. O debate será iniciado às 9 horas da manhã.

De acordo com a vereadora Lays Mayra, uma das organizadoras da audiência, é fundamental a participação da comunidade. “Um grupo de mães nos procurou referente ao que vem ocorrendo com algumas crianças autistas, com TDAH e outros. A principal reivindicação diz respeito a mediadores escolares e cuidadores. Com isso, precisamos tomar medidas para que tais situações não ocorram todo início de ano letivo. Essa audiência pública será fundamental, por isso, estendemos o convite para que os pais possam participar”, comentou.

A Câmara de vereadores, responsável por realizar as discussões, remeteu convite ao Ministério Público, Apae, Conselho Tutelar e outros órgãos para que seus representantes estejam presentes e, desse modo, possa chegar a um entendimento quanto às falhas ora verificadas.