Aulas na Rede Municipal de Rio Branco são retomadas após fim da greve

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Rio Branco voltaram ao normal na manhã desta quinta-feira (5), após o fim da greve dos trabalhadores da Educação. A paralisação, iniciada oficialmente no dia 16 de maio, foi encerrada após decisão judicial que determinou o retorno imediato dos servidores às atividades.

A medida foi tomada pelo desembargador Lois Arruda, do Tribunal de Justiça do Acre, que apontou a falta de requisitos legais para a continuidade do movimento grevista, conforme previsto na Lei nº 7.783/1989. A decisão também estabeleceu uma multa de R$ 50 mil em caso de descumprimento e exigiu o retorno de 100% dos servidores.

Em assembleia realizada na quarta-feira (4), os profissionais da Educação decidiram cumprir a determinação judicial. Com isso, a paralisação foi suspensa e as atividades escolares foram retomadas em todas as unidades da rede municipal.