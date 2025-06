Autora de “Além do Tempo” sobre reprise: “Há um público que sente falta de histórias espiritualistas”

Elizabeth Jhin celebra a estreia de “Além do Tempo” no Globoplay Novelas (antigo Viva) nesta segunda-feira, dia 9. A trama, exibida originalmente em 2015, retorna ao catálogo a pedido dos fãs e para a alegria da autora. “Fiquei feliz em saber que Além do Tempo vai ser reprisada no Viva. Há muito tempo tinha esse desejo e soube que muita gente torcia por isso!”, disse Elizabeth em entrevista à coluna.

Além de ser uma novela de época, a trama mistura romance, reencarnação e espiritualidade — temas que sempre marcaram a carreira da autora. Ela lembra com carinho da produção: “Tenho ótimas lembranças do período em que escrevi Além do Tempo. Contei com uma equipe de colaboradores excelente, além da direção inspiradíssima de Rogério Gomes, o Papinha. Foi um prazer escrever para atores e atrizes tão talentosos e dedicados”.

Questionada sobre o interesse do público em tramas espiritualistas, Elizabeth destacou que, apesar de certa resistência inicial das emissoras, há uma base de fãs que anseia por esse tipo de narrativa.

“Há uma parte considerável do público que sente falta de histórias de cunho espiritualista. Claro que é uma temática que será sempre rejeitada por alguns, mas isso é natural, não é possível agradar a todo mundo. Durante algum tempo houve um certo receio das emissoras em promover novelas desse tipo, mas acredito que o sucesso da reprise de ‘A Viagem’ vem demonstrando o contrário”, afirmou.

A novela conta com nomes como Alinne Moraes, Rafael Cardoso, Irene Ravache e Emílio Dantas no elenco, e foi ambientada em locações na região de Bento Gonçalves e Garibaldi (RS), onde a equipe se encantou com a cultura local.

Com a volta de “Além do Tempo”, o Globoplay Novelas reforça a importância de resgatar tramas que marcaram época e que ainda têm muito a dizer para o público atual.