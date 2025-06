Avião com carga de Feijó tem trem de pouso danificado e se rompe ao tocar pista de aterrissagem

Uma aeronave que realizava o transporte de cargas para o município de Envira, no interior do Amazonas, enfrentou um incidente durante o pouso na tarde desta segunda-feira (9). De acordo com relatos, o trem de pouso quebrou no exato momento em que o avião tocava a pista de aterrissagem.

A informação foi repassada ao Extra do Acre por uma fonte local. Segundo ela, o modelo da aeronave não possui sistema de recolhimento do trem de pouso durante o voo. “Na verdade, o trem de pouso quebrou no momento do pouso. Acredito que foi por excesso de peso, já que o avião vinha carregado com mercadorias vindas de Feijó”, explicou.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. A aeronave conseguiu concluir o pouso mesmo com o dano na estrutura.