Avião faz pouso inclinado em aeroporto da Indonésia neste domingo; veja!

Por causa de ventos intensos no momento em que se aproximava da pista, um avião pousou inclinado no Aeroporto Internacional Soekarno-Hatta, na região metropolitana de Jacarta, na Indonésia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O episódio aconteceu no último domingo (29/6) e o vídeo viralizou na web.

A aeronave da companhia aérea Batik tinha saído de Kuala Lumpur, na Malásia, quando, na Indonésia, foi flagrado com apenas dois dos quatro pneus traseiros tocando a pista no primeiro contato, fato que chamou a atenção, pois é incomum para o tipo de avião.

De acordo com a companhia, o vento cruzado foi o responsável pelo incidente. O fenômeno aconteceu quando o vento soprou na lateral em relação à trajetória da aeronave. As rajadas de ventos chegaram a 46 km/h:

“Foi constatado que houve um aumento na velocidade do vento na direção cruzada no momento da aproximação. A direção não mudou, mas a intensidade aumentou. Mesmo com o forte vento, não houve qualquer violação de segurança e a aeronave permaneceu em condições seguras para pousar”, afirmou a empresa em nota.