Azul suspende voos diretos entre Rio Branco e Porto Velho já a partir do próximo mês; entenda

A companhia aérea Azul deixará de operar os voos diretos entre Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) a partir de julho deste ano. A rota havia sido inaugurada em outubro de 2024, mas, segundo a empresa, a baixa demanda de passageiros levou à suspensão do serviço. No site da companhia, já não é possível encontrar passagens disponíveis para esse trecho a partir do próximo mês.

A decisão faz parte de uma reestruturação mais ampla da companhia. No fim de maio, a Azul entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, e desde então tem cortado rotas consideradas financeiramente inviáveis.

Apesar do cancelamento, os voos diretos da Azul entre Rio Branco e Belo Horizonte (Confins) continuam mantidos. Essa conexão, que também teve início em outubro do ano passado, é estratégica para a empresa, já que Belo Horizonte é o segundo maior hub da Azul no país.

Mesmo com a suspensão da rota para Porto Velho, a capital acreana segue com outras conexões importantes. Em março deste ano, a Latam iniciou voos diretos entre Rio Branco e São Paulo (Aeroporto de Guarulhos), ampliando as possibilidades de deslocamento para os moradores da região.

Além disso, a Latam também mantém voos para Brasília, enquanto a Gol opera rotas diretas para Brasília, Manaus e Cruzeiro do Sul. Já a Azul continuará voando de Rio Branco para Belo Horizonte, ao menos até o momento.