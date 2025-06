Baile funk e barricadas: quem é Popeye herdeiro de fundador do CV

Alvo de uma megaoperação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) na manhã desta quinta-feira (5/6), Everton Alan Soares Conceição, 38 anos, é filho de Orlando da Conceição, o “Orlando Jogador”, ex-chefe do Comando Vermelho (CV), a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Orlando foi assassinado em 1994, mas deixou como herança para o filho o envolvimento no tráfico.

O criminoso, conhecido pelos vulgos “Popeye”, “Eto” ou “Calvin”, é considerado o chefe do tráfico em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele é procurado pela Justiça e tem um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, entre outros delitos.

Festa com rajada de tiros

Em 2022, Popeye ganhou destaque após a divulgação de um vídeo que viralizou nas redes sociais. As imagens foram registradas durante a comemoração de seu aniversário de 35 anos, realizada na comunidade da Caixa D’água, em Belford Roxo.

No vídeo, centenas de pessoas aparecem dançando ao som de funk — embalado por rajadas de tiros, que seguiam o ritmo da música. A Polícia Civil abriu investigação assim que as imagens começaram a circular.

Clima de guerra

O prefeito de Belford Roxo, o Márcio Canella, tem enfrentado atritos públicos com o traficante. Em uma publicação recente nas redes sociais, ele enviou um recado direto a Popeye: “Aviso ao traficante Popeye, que fica aterrorizando os moradores do Parque Floresta, Vila Pauline e Santa Marta: quem manda na minha cidade sou eu”.

Em outro post, Canellas divulgou um cartaz com a foto de Popeye e informou que o criminoso está sendo procurado. Ele também reforçou os canais de denúncia: “Qualquer informação sobre esse criminoso, ligue para o Disque-Denúncia ou procure a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).”