Balança comercial tem superávit de US$ 7,2 bilhões em maio, diz MDIC

A balança comercial registrou superávit (quando exportações são maiores do que importações) de US$ 7,2 bilhões em maio — o que representa uma queda de 12,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (5/6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Este é o menor resultado para o mês desde 2022, quando foi superavitário em US$ 4,9 bilhões. Em 2023 e 2024, a balança teve superávit de US$ 10,9 bilhões e US$ 8,3 bilhões, respectivamente.

Em 2025 (janeiro a maio), a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 24,4 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 136,9 bilhões (queda de 0,9%) e as importações somaram US$ 112,5 bilhões (alta de 9,2%).

Saldo da balança comercial

A balança comercial contabiliza os valores das importações e das exportações de mercadorias. Dessa forma, um saldo positivo (superávit) significa que o país exporta mais do que importa, enquanto um saldo negativo (déficit) indica que as compras são superiores às vendas.

O MDIC informou que em maio:

As exportações caíram 0,1% e somaram US$ 30,15 bilhões.

As importações subiram 4,7% e totalizaram US$ 22,92 bilhões.

Em meio à tensão causada pelo “tarifaço” do governo de Donald Trump, as exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram 11,5% em maio. Por outro lado, a compra de mercadorias norte-americanas caiu 5% no mesmo período.