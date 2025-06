‘Bancada’ por um homem? Geisy Arruda sensualiza e revela verdade sobre dinheiro

A influenciadora Geisy Arruda está em Copenhague, na Dinamarca, curtindo uma viagem luxuosa e faz questão de mostrar tudo aos seguidores. Nesta quarta-feira, 04/06, ela fez questão de mostrar os primeiros momentos no país e foi surpreendida com um comentário polêmico.

Na postagem, a famosa apareceu exibindo a silhueta com peças minúsculas e revelou detalhes sobre o lugar em que está, provando que está levando uma vida de muito luxo. “No Quarto de hotel / No Museu Nacional da Dinamarca. Sim, tem como ser gostosa e culta. Inteligente e não ser burra. Copenhague é incrível e, sim, eu contei os dedinhos da múmia, eram cinco”, escreveu a criadora de conteúdo adulto.

No entanto, ela foi surpreendida com o seguinte comentário: “O cara que está bancando é forte, hein”. Sem paciência, ela rebateu e o acusou: “Prazer, o ‘cara’. Em que mundo machista e arcaico você vive que pensa que uma mulher não consegue se bancar? Se manca!! Me respeita!”.

E não parou por aí! Em seguida, Geisy mostrou a carteira e destacou: “Tenho três espécies de dinheiro: euro, dólar e coroa na minha carteira, e no cartão internacional está escrito Geisy Arruda, não ‘macho'”.

Veja as fotos de Geisy Arruda