Banco Mundial: atual década será a pior para a economia desde os anos 1960

A década de 2020 será a pior para o mundo, em termos econômicos, desde os anos 1960. A conclusão é do Banco Mundial, que anunciou nesta terça-feira (10/6) uma nova redução da perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global para 2025.

Segundo a instituição, a economia mundial deverá registrar uma expansão de 2,3% neste ano, abaixo do índice de 2,7% que havia sido projetado em janeiro.

De acordo com o Banco Mundial, o principal motivo para a redução das estimativas para o PIB é a guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores potências econômicas do planeta.

Caso as novas projeções do Banco Mundial se concretizem, o PIB global de 2025 será o menor dos últimos 17 anos – com exceção de 2009 e 2020, anos marcados por recessões econômicas por causa da crise financeira e da pandemia de Covid-19, respectivamente.

A média de crescimento da economia global nos primeiros sete anos da década atual se aproxima de 2,5%, a mais baixa já registrada desde os anos 1960.

“A economia mundial hoje, está mais uma vez, passando por turbulências. Sem uma rápida correção de rumo, os danos aos padrões de vida podem ser profundos”, observou Indermit Gill, economista-chefe do Banco Mundial, no relatório “Global Economic Prospects” (“Perspectivas para a Economia Global”, em tradução livre).

“A discórdia internacional – sobre o comércio, em particular – derrubou muitas das certezas políticas que ajudaram a reduzir a pobreza extrema e expandir a prosperidade após o fim da Segunda Guerra Mundial” , prossegue Gill.

“O crescimento pode ser menor se as restrições comerciais aumentarem ou se a incerteza política persistir, o que também pode resultar em um acúmulo de estresse financeiro”, alerta o Banco Mundial em seu relatório.

Projeções

De acordo com as novas estimativas divulgadas pelo Banco Mundial, os EUA devem crescer 1,4% em 2025, praticamente 1 ponto percentual abaixo da projeção anterior.

A China, por sua vez, deve se expandir 4,5%, mesma projeção do último relatório da instituição – mas abaixo da meta de 5% estipulada por Pequim.

Segundo o Banco Mundial, as economias emergentes e em desenvolvimento devem avançar 3,8% neste ano, ante 4,1% projetados em janeiro.

A zona do euro e o Japão devem crescer 0,7% em 2025, uma queda de 0,3 e 0,5 ponto percentual, respectivamente, em relação ao último relatório.