band-precisa-buscar-novo-jeito-de-superar-seus-problemas

A direção da Band segue tentando, de todas as maneiras, equacionar os problemas da sua grade de programação.

Fazendo valer a ordem de que, no prime time, horário da igreja, ninguém mexe, os esforços estão voltados para o antes e o após a ele.

“Brasil Urgente”, “Jornal da Band” e a novela “Café com Aroma de Mulher” têm conseguido oferecer a audiência que deles se esperam.

O depois do RR Soares é que é o grande “x” da questão.

E nada contra a igreja, que está na dela, que apenas compra o que aceitam vender. Mas tudo contra a vontade de fazer uma televisão melhor.

Do jeito que está, por mais que se busquem alternativas, a derrubada é implacável, a ponto de se admitir que nada, por melhores que sejam os produtos ou intenções, poderá alterar resultados tão baixos.

Pela ordem, Galvão Bueno, “MasterChef” e o “Melhor da Noite” são os diretamente prejudicados.

Nas noites de segunda, o “Perrengue”, que funciona como interprograma ou alavanca, deixou de ser apresentado. Mas continua de terça a sexta devido aos compromissos comerciais.

Diante de uma situação sem perspectivas de mudança, resta saber até quando esses programas conseguirão suportar e se manter.

Ou até mesmo continuar pagando uma conta que não é deles.

Passando a limpo

Carlos Lombardi, autor, procurou a coluna e esclareceu que há quatro anos não vai de São Paulo ao Rio e não teve nenhum contato ou recebeu qualquer convite da Globo.

O que aconteceu, na verdade, é que ele deu uma palestra, online, para um curso de novos autores. Nada, além disso.

Tem dono

A Rede TV!, antes de bater o martelo por “Brasil do Povo” para o título do programa de José Luiz Datena, que estreia hoje, evidentemente avaliou outras opções.

Uma delas, “Brasil Verdade”. Só que a marca pertence à Rádio e Televisão Bandeirantes S.A.

Momento feliz

A Série B, verifica-se, foi uma conquista importante para a ESPN/Disney, com a exibição dos seus jogos nas plataformas.

Em relação ao mesmo período do ano passado, os resultados já são bem superiores.

Separando as coisas

Nivaldo Prieto é contratado do Paramount+ e Ulisses Costa, narrador da rádio Bandeirantes.

Mas a Prieto TV, lançada na semana passada, já está operando normalmente, assim como a Ulisses TV nas transmissões da Série B do Paulista.

E olha essa

Ainda no campo esportivo, é possível adiantar que já existe uma conversa bem animada entre a X-Sports, a TV da família Garcia, da Kalunga, com a ESPN.

E com chances bem favoráveis de um acordo operacional.

No detalhe – 1

E se toda essa negociação em curso com a X-Sports chegar a um final feliz, a ESPN dará um passo bem significativo e à frente dos demais canais esportivos.

Que é a de ter seus conteúdos ou parte de sua programação também em TV aberta.

No detalhe – 2

Ainda sobre a X-Sports/ESPN, tudo caminha para que jogos dos próximos campeonatos Italiano, Espanhol e da Premier League possam ser exibidos na TV aberta, naquela que ainda atende pelo nome de Ideal TV.

O canal, que agora trabalha na montagem da sua equipe e já conta com o relevante apoio de uma bet, tem Henrique Meira, ex-BandSports, como seu diretor de esportes. O início das atividades está previsto para acontecer em agosto.

No detalhe – 3

Os bastidores da TV esportiva estão bem animados.

Além da anunciada sociedade do Galvão Bueno com a N Sports, setores do mercado dão conta de uma parceria com o COB – Comitê Olímpico Brasileiro, que em breve vai inaugurar a sua TV.

Formato

A Rede TV!, em suas chamadas da nova programação, tem anunciado que o “Rede TV News”, agora comandado apenas por Amanda Klein, terá, a partir de hoje, às 19h55, um formato diferente.

Sem bancada, terá a Amanda circulando pelo estúdio, num trabalho semelhante ao do “Leitura Dinâmica” de tanto tempo no ar.

Diante disso

Em se tratando de jornal principal, devemos concluir que, naquilo que a Rede TV! anuncia agora para o “News”, o “SBT Brasil”, do Cesar Filho, está fazendo escola.

Foi ele quem bancou a ideia de aposentar a bancada.

E vamos combinar

Por que a existência da bancada nos telejornais? Porque na televisão do começo, nem teleprompter existia. Era tudo na lauda.

A bancada servia para colocar o papel em cima. Hoje, vamos combinar, é um trambolhão iluminado, que tentam decorar com laptops sem serventia nenhuma. Não passam de simples enfeites.

Dois tempos

Bianca Bin fará uma participação especial em “Êta Mundo Melhor!”, a partir de junho, na Globo.

E, depois, ficará envolvida com o lançamento de “Dona Beja” na HBO Max, previsto para janeiro.

Gravando

Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Bukassa Kabengele e Tuca Andrada integram o elenco de “Emergência Radioativa”, trabalho baseado no acidente radiológico do Césio-137 em Goiânia.

Uma encomenda da Nefflix à produtora Gullane.

Esperando

Ainda para este ano, Johnny Massaro aguarda o lançamento da série “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente” na HBO Max.

Fala sobre a epidemia de AIDS nos anos 1980 e a tentativa de um grupo de comissários de bordo em contrabandear o medicamento AZT –proibido no Brasil, à época.

O especialista

Da série “Reis” para “Guerreiros do Sol”. Diogo Tarré viverá Romualdo, especialista em uso de armas e matador de onças, na superprodução do Globoplay que estreia dia 11.

Filho de Heleno (Tuca Andrada) e Linete (Mayana Neiva), e irmão de Maura, personagem de Heloísa Honein.

Vai ter festinha

Como já dito por aqui, a Globo tem desenvolvido várias ações para aquecer sua audiência em São Paulo – praça considerada estratégica. E o que pode incluir festas de lançamentos de novelas.

Se nada mudar, já deve começar no dia 16, com “Êta Mundo Melhor!”.

Virginia no SBT

Virginia Fonseca tem gravações marcadas para esta segunda-feira no SBT. Diante dos acontecimentos recentes, expectativa em cima.

No estúdio, as presenças de Pedro Sampaio, Eri Johnson e Juliana Knust.

Bate – Rebate

Tato Gabus Mendes, com toda uma história nas novelas da Globo, também atendeu chamado do diretor Marcio Trigo para o filme “Sexo & Destino”…

… Ele se junta a Bruno Gissoni, Caroline Macedo, Letícia Augustin, Rafael Cardoso e Jaed’son Bahia.

Dira Paes é praticamente um sinônimo de cinema. Ou de trabalho…

… Ela também se garantiu em “Fafá, a Garota do Norte”, sobre a trajetória de Fafá de Belém…

… Dira, que atualmente filma outro projeto, “Sedução”, com Marcos Palmeira, e depois fará “Três Graças” na Globo.

A “Praça”, do Carlos Alberto de Nóbrega, mantém uma regularidade incrível nas noites de quinta-feira do SBT…

… Independentemente do que a concorrência tem no horário, ocupa sempre o segundo lugar na Grande São Paulo.

É triste ver esse ataque que a Manoela Dias, de “Vale Tudo”, sofre nas redes sociais…

… Tem um pessoal que não sei… Gente, não se pode esquecer que é só uma novela. Nada mais que isso…