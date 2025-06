Banda Magníficos não aparece em show de São João e prefeitura cobra R$ 125 mil de volta

O que era para ser um dos momentos mais aguardados do São João de Guanambi, na Bahia, acabou se transformando em frustração e caso jurídico. A banda Magníficos não compareceu ao show marcado para a noite da última quinta-feira (19/6), no São João do Gurutuba, e a Prefeitura da cidade anunciou que vai exigir o reembolso de R$ 125 mil, valor pago antecipadamente como parte do cachê.

Segundo a administração municipal, o contrato previa o pagamento total de R$ 250 mil, dividido em duas parcelas: a primeira foi quitada previamente, e a segunda só seria paga após a realização do show — que acabou não acontecendo.

Público decepcionado e cobrança judicial

O atraso da banda gerou indignação tanto por parte da organização quanto do público presente na Praça do Feijão, local tradicional das festividades juninas. Conforme divulgado pela prefeitura, a produção da banda informou durante todo o dia que os músicos estavam a caminho, mas o grupo não chegou a tempo, levando ao cancelamento definitivo da apresentação.

Nas redes sociais, Clóvis Júnior, assessor de imprensa do município, lamentou o ocorrido e prestou esclarecimentos à população. Um vídeo foi divulgado para comunicar o cancelamento oficial.

O setor jurídico da Prefeitura de Guanambi deverá acionar formalmente a banda nos próximos dias, exigindo a devolução do valor pago. Em nota, o município informou que “todas as medidas legais cabíveis serão adotadas”, conforme os termos do contrato firmado.

Banda ainda não se pronunciou

Até o momento, a assessoria da banda Magníficos não se manifestou oficialmente sobre o caso. A reportagem do Metrópoles tentou contato, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para a manifestação do grupo.

